«Небо стало серым». Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около шести тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Согласно данным ведомства, пепловый выброс зафиксировали 5 октября в 10:47 по местному времени, что соответствует 1:47 по московскому.

Ранее в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали десять землетрясений. Одно из них силой до двух баллов ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. При этом угроза цунами не объявлялась, а выбросов пепла зафиксировано не было.

Ранее сообщалось о том, что вулкан Рейнир угрожает 90 тыс. американцам штата Вашингтон.