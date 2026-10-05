«Небо стало серым». Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около шести тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Согласно данным ведомства, пепловый выброс зафиксировали 5 октября в 10:47 по местному времени, что соответствует 1:47 по московскому.

Ранее в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали десять землетрясений. Одно из них силой до двух баллов ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. При этом угроза цунами не объявлялась, а выбросов пепла зафиксировано не было.

Ранее сообщалось о том, что вулкан Рейнир угрожает 90 тыс. американцам штата Вашингтон.

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