Обычные пельмени доведут до больницы: россиянам запретили поедать любимое всеми блюдо

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предостерег граждан от ежедневного включения пельменей в свой рацион. Эксперт пояснил, что данное блюдо предназначено скорее для быстрого утоления голода и гастрономического удовольствия, нежели для получения пользы, пишет РИА Новости.

Медик акцентировал внимание на том, что ключевая опасность кроется в избыточной калорийности продукта, обусловленной сочетанием теста и мяса. Систематическое потребление такой пищи неминуемо ведет к накоплению лишних килограммов. Кроме того, большое количество соли в рецептуре провоцирует задержку жидкости в организме, появление отеков и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Специалист также указал на практически полное отсутствие в пельменях пищевых волокон. Недостаток клетчатки существенно повышает вероятность возникновения сбоев в работе желудочно-кишечного тракта и приводит к запорам. Если же человек строит свой рацион исключительно на этом блюде, организм начинает испытывать острую нехватку жизненно важных витаминов и микроэлементов.

При отсутствии противопоказаний со стороны пищеварительной системы доктор Тяжельников рекомендует баловать себя пельменями не чаще одного раза в неделю. Чтобы минимизировать потенциальный вред, врач советует тщательно следить за объемом порции и отказаться от употребления блюда в вечернее время. Смягчить воздействие на организм поможет отказ от жирных соусов и майонеза в пользу свежих овощей. Выбирая продукт в магазине или готовя фарш самостоятельно, предпочтение лучше отдавать нежирным сортам мяса, таким как курица, индейка или рыба. Чем проще состав и меньше жира, тем безопаснее будет трапеза.