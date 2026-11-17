Граждане России имеют законное право требовать финансового возмещения от государственных медицинских учреждений, если вынуждены обращаться в частные клиники из-за чрезмерных очередей на плановый прием.

Согласно действующему законодательству, максимальный срок ожидания консультации узкопрофильного специалиста не должен превышать 14 рабочих дней с момента получения направления. При подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания этот норматив сокращается до трех рабочих дней. Как отмечает портал «Область 45», дефицит кадров не является юридическим основанием для нарушения сроков: ответственность за организацию маршрутизации пациента в другое медучреждение полностью лежит на поликлинике, выдавшей направление.

Для защиты своих прав пациенту рекомендуется в первую очередь направить официальную письменную претензию в администрацию медицинской организации. При отсутствии реакции следующим шагом становится обращение в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Страховые представители уполномочены отстаивать интересы застрахованных и применять к нарушителям штрафные санкции.

Лица, принявшие решение воспользоваться платными медицинскими услугами для ускорения диагностики или лечения, вправе потребовать от государственной поликлиники полного возмещения понесенных расходов. Для успешного взыскания средств, в том числе в судебном порядке, необходимо сохранить договор на оказание услуг и все подтверждающие оплату чеки.