В Котельниках демонтировали 25 незаконных рекламных конструкций

В Котельниках продолжается борьба с незаконно размещенными носителями информации. Очередной совместный рейд провели отделы рекламы и безопасности администрации — по его итогам демонтировали 25 конструкций, установленных без разрешения.

Работы шли в микрорайонах Белая Дача и Парковый, а также на 2-м Покровском проезде. С городских улиц убрали несогласованные вывески, логотипы и панели-кронштейны.

Перед этим всем предпринимателям направили официальные предписания: объекты нужно было либо убрать самостоятельно, либо узаконить в течение 30 дней. Требования в срок не выполнили, поэтому демонтаж провели принудительно.

Владельцы могут забрать изъятые вывески со склада в течение месяца. Вернуть конструкции на место разрешат только после согласования в установленном порядке.

Рейды по выявлению нарушений будут продолжены: цель — единый архитектурный облик округа и безопасность жителей.