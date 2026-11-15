Советы медиков: Пациентам на семаглутиде рекомендовали проверить глазное дно

Российские офтальмологи прокомментировали предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о потенциальном риске ухудшения зрения при использовании препаратов группы агонистов рецепторов GLP-1, к которым относится «Оземпик». Специалисты оценивают вероятность развития такого побочного эффекта как крайне низкую и настоятельно не рекомендуют пациентам самостоятельно прерывать назначенный врачом курс терапии.

Как пояснил офтальмохирург высшей категории Егор Костюков, первоначальные сигналы о возможном поражении зрительного нерва касались семаглутида — активного компонента «Оземпика». Распространение предостережения регулятора на весь класс препаратов GLP-1 врач считает взвешенным шагом, однако подчеркивает статистическую редкость проблемы: по осторожным оценкам, речь идет не более чем об одном дополнительном случае заболевания на 10 тысяч пациентов в год, об этом сообщает издание РБК.

Влияние сопутствующих заболеваний и диабетической ретинопатии

Повышенную настороженность, по словам врачей, следует проявлять пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и обструктивным апноэ сна. Эти патологии сами по себе увеличивают риск развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION), связанной с нарушением кровоснабжения зрительного нерва. Костюков отметил, что, хотя статистическая корреляция с приемом семаглутида фиксируется, прямая причинно-следственная связь пока не доказана. Аналогичную точку зрения разделил доктор медицинских наук, основатель сети глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян, указав, что из-за наличия диабета у большинства принимающих препарат разграничить влияние самого лекарства и осложнений основного недуга крайне трудно.

Отдельным фактором риска выступает слишком быстрое снижение уровня глюкозы в крови у людей с уже диагностированной диабетической ретинопатией, способное спровоцировать временное ухудшение состояния сетчатки. В связи с этим перед стартом терапии рекомендуется пройти осмотр глазного дна и регулярно наблюдаться у офтальмолога.

Симптомы, требующие экстренного обращения к врачу

Специалисты предупреждают: прерывать лечение без консультации с эндокринологом нельзя, однако при появлении специфических офтальмологических жалоб медлить опасно. Если на фоне приема препарата внезапно снизилось зрение на один глаз или из поля зрения выпал отдельный фрагмент изображения, необходимо обратиться к офтальмологу в тот же день.