Золотой курьер: москвич отдал мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей

Москвич отдал мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей

Общество

Житель Москвы стал жертвой крупномасштабного аферистического обмана, лишившись 225 млн рублей после общения со злоумышленниками. Преступная схема стартовала с фейкового сообщения, поступившего от имени государственного органа с просьбой уточнить персональные данные. Перейдя по вредоносной ссылке и введя проверочный код из СМС, мужчина предоставил мошенникам доступ к своему личному кабинету. Сразу после этого с пострадавшим связалась лжесотрудница отдела по борьбе с мошенничеством, перенаправившая звонок на подельника, который представился высокопоставленным офицером силовых структур. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Передача золота, распродажа активов и обращение в полицию

Аферисты убедили потерпевшего принять участие в якобы секретной спецоперации по спасению его личных накоплений от отчуждения. Сначала москвич передал прибывшему курьеру коллекционные золотые монеты общей стоимостью 12 млн рублей. Позже, следуя инструкции «силовиков», мужчина начал спешно распродавать пакеты принадлежавших ему ценных бумаг и акций, передавая наличные средства сериями курьерских встреч. Ознаменовав финансовый урон отметкой свыше 200 млн рублей, пострадавший осознал факт преступного обмана и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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