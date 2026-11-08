Золотой курьер: москвич отдал мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей

Житель Москвы стал жертвой крупномасштабного аферистического обмана, лишившись 225 млн рублей после общения со злоумышленниками. Преступная схема стартовала с фейкового сообщения, поступившего от имени государственного органа с просьбой уточнить персональные данные. Перейдя по вредоносной ссылке и введя проверочный код из СМС, мужчина предоставил мошенникам доступ к своему личному кабинету. Сразу после этого с пострадавшим связалась лжесотрудница отдела по борьбе с мошенничеством, перенаправившая звонок на подельника, который представился высокопоставленным офицером силовых структур. Об этом сообщает Telegram-канал «112».