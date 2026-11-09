«Облегчить отцовство и материнство». В России создадут систему поддержки одиноких родителей

Вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева выступила с инициативой создания в России федеральной системы поддержки одиноких родителей. В интервью ТАСС парламентарий уточнила, что помощь должна оказываться не только матерям, но и отцам, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей.

«Важно оказывать помощь не только одиноким матерям, но и одиноким отцам, — заявила Воропаева. — Здесь должна быть выстроена такая программа, большая система поддержки, которая касается и финансовой поддержки, об этом тоже нужно говорить».

По словам депутата, в ряде регионов уже действуют отдельные меры для этой категории граждан. В частности, одиноким родителям помогают устроить детей в детские сады, найти работу, а также выйти из сложной жизненной ситуации с помощью социального контракта. При этом Воропаева подчеркнула, что система не должна ограничиваться только финансовыми и административными инструментами.

«Здесь важна и психологическая помощь, здесь важна и помощь бытовая, социальные няни, которые тоже как институт уже появились во многих субъектах нашей страны», — добавила она.

Вице-спикер отметила, что готова собирать и анализировать региональный опыт, а также формулировать предложения по созданию такой системы. Она выразила уверенность, что коллеги по депутатскому корпусу поддержат инициативу, поскольку речь идет о большой государственной задаче — облегчить отцовство и материнство.

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