Пушкина сократили: «Просвещение» объяснило сокращение «Зимнего вечера» законом об алкоголе

ТАСС: «Просвещение» сослалось на приказ Минпросвещения из-за строфы Пушкина

Общество

Группа компаний «Просвещение» объяснила сокращение стихотворения поэта Александра Сергеевича Пушкина «Зимний вечер» в учебнике «Литературное чтение» для третьих классов требованиями законодательства, сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании, выпускающей учебники для российских школьников, сослались на приказ Минпросвещения России. В нем среди критериев к учебным материалам указано отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции. Также там напомнили о федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: он не допускает распространение среди детей сведений, способных вызвать желание употребить алкоголь.

В пресс-службе подчеркнули, что при подготовке учебников учитываются установленные требования к содержанию материалов.

Накануне родители школьников заметили, что в учебнике «Литературное чтение» «Зимний вечер» дан в сокращенном виде: из произведения исчезла одна строфа. Позднее в Госдуме назвали неразумными попытки прививать детям правильные семейные ценности за счет ограничений классики. Там предложили перенести изучение произведений с возрастными ограничениями на более поздний период обучения.

Ранее в Котельниках наградили активистов МГЕР за вклад в добровольчество и проекты.

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