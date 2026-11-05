Опасность перегрузок: как жесткие графики усиливают осеннее выгорание

С наступлением осенних холодов и сокращением светового дня жители Подмосковья часто сталкиваются с повышенной сонливостью, падением концентрации и хронической утомляемостью. Попытка преодолеть осеннюю хандру путем резкого увеличения продуктивности лишь усугубляет упадок сил. Об этом сообщает интернет-издание « REGIONS » со ссылкой на рекомендации экспертов сервиса «Авито Услуги» и практикующего психолога Татьяну Журавлеву.

Для эффективного восполнения ресурсов специалист рекомендует сфокусироваться на нормализации биоритмов и гигиене сна. Засыпать и просыпаться следует в одно и то же время, а чтобы компенсировать дефицит естественного освещения, важно выходить на прогулки в обеденный перерыв. Это помогает снизить избыточную дневную выработку мелатонина и запустить синтез серотонина. Физическую активность также стоит наращивать постепенно, отдавая предпочтение умеренной пешей ходьбе или легкой зарядке, что полностью соответствует рекомендациям Минздрава РФ по поддержанию здоровья.

Ключевым элементом сохранения эмоциональной устойчивости выступает грамотное планирование досуга и делегирование бытовых задач. Отдых, прогулки и хобби необходимо вносить в календарь наравне с важнейшими рабочими встречами, поскольку именно они восполняют дофаминовый запас. Необязательные и второстепенные дела в период осенней астении стоит переносить или разделять с близкими. Такой подход позволяет снизить физиологическую нагрузку на нервную систему и мягко вернуть организм в тонус без эмоциональных провалов.