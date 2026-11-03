Синоптик рассказал, когда в Москве может выглянуть солнце

В ближайшую неделю жителям и гостям столицы не стоит рассчитывать на солнечную погоду. Об этом в пресс-центре НСН сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По оценке синоптика, вероятность прояснений может появиться в период с 11 по 15 ноября. В это время британский циклон, как предполагает специалист, способен сместиться на восток и достичь средней полосы и южных регионов России.

Такое развитие погодной ситуации может создать условия для возвращения солнечной погоды. Однако в ближайшие дни устойчивых солнечных периодов в Москве и области ожидать не следует.

Ранее сообщалось, что для отдыха в глэмпинге пригодятся удобная обувь и лекарства.