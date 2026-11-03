Синоптик рассказал, когда в Москве может выглянуть солнце

Синоптик Шувалов: Москву ждет пасмурная неделя

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В ближайшую неделю жителям и гостям столицы не стоит рассчитывать на солнечную погоду. Об этом в пресс-центре НСН сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По оценке синоптика, вероятность прояснений может появиться в период с 11 по 15 ноября. В это время британский циклон, как предполагает специалист, способен сместиться на восток и достичь средней полосы и южных регионов России.

Такое развитие погодной ситуации может создать условия для возвращения солнечной погоды. Однако в ближайшие дни устойчивых солнечных периодов в Москве и области ожидать не следует.

Ранее сообщалось, что для отдыха в глэмпинге пригодятся удобная обувь и лекарства.

Читайте также

Атака БПЛА на Тульскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

За кашлем — лимфома: онколог объяснила, почему рак IV стадии долго маскируется под простуду

За кашлем — лимфома: онколог объяснила, почему рак IV стадии долго маскируется под простуду

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Россияне стали в 2,5 раза чаще ездить в Намибию

Россияне стали в 2,5 раза чаще ездить в Намибию

«Двойка за поведение — не приговор». Минпросвещения разъяснило правила допуска к экзаменам

«Двойка за поведение — не приговор». Минпросвещения разъяснило правила допуска к экзаменам

Авторынок 2026: Стартовали продажи гибрида Avatr 07 и кроссовера UMO 8

Монстр возрастом 125 млн лет: в России нашли кости возможного нового вида динозавра

Монстр возрастом 125 млн лет: в России нашли кости возможного нового вида динозавра

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

Эксперт назвала допустимое время на домашние задания для школьников

Эксперт назвала допустимое время на домашние задания для школьников

«Цифровой барьер». Эксперт Праздников предсказал полный переход на онлайн-запись в поликлинику

«Цифровой барьер». Эксперт Праздников предсказал полный переход на онлайн-запись в поликлинику

Помощь вместо денег: как малоимущим верующим исполнять церковную десятину

Добавьте mosregtoday.ru в избранное