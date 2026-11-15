Российская лыжница Непряева стала шестой в гонке на 10 км в Финляндии

Российская лыжница Дарья Непряева финишировала на шестой позиции в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио. Забег прошел в воскресенье, 15 ноября.

24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 47,6 секунды, уступив победительнице — представительнице Финляндии Вильме Рюттю — 38,7 секунды. Серебряную медаль завоевала немка Пиа Финк, а замкнула тройку призеров австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Победа Савелия Коростелева в классической гонке

Днем ранее, 14 ноября, на этом же турнире золотую медаль в мужской гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом завоевал 22-летний россиянин Савелий Коростелев. Он показал результат 25 минут 35,5 секунды, опередив занявшего второе место финна Ари Луусуа на 5,4 секунды. Третьим финишировал норвежец Эрик Валнес (+21,3 секунды).

Международные старты в Муонио проходят с 13 по 15 ноября под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Программа соревнований включает спринт классическим стилем, а также гонки с раздельным стартом на 10 км классическим и свободным стилем.