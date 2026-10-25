Один штамм коронавируса вызвал опасения в российском регионе: жителей предупредил Роспортребнадзор

Роспотребнадзор предупредил томичей о штамме коронавируса «Стратус»

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Роспотребнадзор опубликовал 25 октября в своих официальных группах предостережение о штамме коронавируса «Стратус», передает TOMSK.KP.RU. Томичей призвали не ставить себе диагноз самостоятельно и не лечиться наугад при первых признаках респираторной инфекции.

Информационный шум подняли сообщения о том, что российские туристы массово подхватывают этот вариант в Казахстане. Однако специалисты просят не спешить с выводами: XFG — не принципиально новый штамм SARS-CoV-2. О нем известно с января 2025 года, и он давно находится в поле зрения международных и национальных органов здравоохранения.

Отсутствие новизны не отменяет риска. При повышении температуры, кашле, боли в горле, насморке, слабости или затрудненном дыхании в ведомстве советуют не тянуть с визитом к врачу. А если температура высокая — вызывать скорую, а не пытаться справиться своими силами.

Определять вариант вируса по статьям в интернете и назначать себе препараты категорически не рекомендуют. Поставить точный диагноз может только медик — после осмотра и, если понадобится, лабораторного обследования. Запущенный случай грозит серьезными осложнениями.

Базовые меры профилактики и своевременный визит к специалисту остаются лучшей защитой в сезон подъема заболеваемости. Гражданам советуют следить за самочувствием и доверять только официальным данным органов здравоохранения. Короче говоря: без паники, но и без лечения по форумам.

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