Врач разоблачил «заочные диагнозы» Ким Чен Ына по фото после скандальных слухов
Врач Комаров нашел уязвимость в версии об инсульте Ким Чен Ына по снимкам
Фото: [istockphoto.com/James Davies]
Свежие кадры северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликованные государственными СМИ на фоне упорных слухов о его тяжелом инсульте, не могут служить доказательством хорошего самочувствия политика. Как пояснил невролог и руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров в беседе с Наука Mail, фотоснимки способны вызвать лишь смутные подозрения, тогда как реальные последствия инсульта легко остаются «за кадром».
Что можно заметить снаружи
По словам Комарова, отдельные неврологические проблемы действительно отражаются на облике и движениях. Насторожить должны асимметрия лица, сбои речи, односторонние двигательные расстройства и нарушения координации. Например, насторожить должны: нарушение речи, односторонние нарушения движения или координации, перекос лица. В совокупности это внешние признаки.
Но такие симптомы вовсе не обязательно означают инсульт — они встречаются и при других болезнях нервной системы. Установить причину по фотографии нельзя. Не помогут и изменения веса или внешности: понять, перенес ли человек инсульт или кровоизлияние, по ним невозможно. Комаров подчеркнул, что делать выводы сложно, ведь на облик влияет множество факторов.
А если внешне все в порядке
Невролог подтвердил: после нарушения мозгового кровообращения человек порой выглядит здоровым. Такое бывает при небольшом инсульте или своевременном восстановлении кровотока при закупорке сосуда. При этом часть последствий на снимках незаметна — например, нарушения чувствительности, координации и речи.
Для точной диагностики нужны опрос пациента, очный осмотр, неврологическое обследование и нейровизуализация, включая МРТ. Фотографии способны лишь вызвать подозрение, но не подтвердить и не исключить инсульт. Судить о здоровье конкретного человека только по опубликованным кадрам некорректно.