Врач разоблачил «заочные диагнозы» Ким Чен Ына по фото после скандальных слухов

Свежие кадры северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликованные государственными СМИ на фоне упорных слухов о его тяжелом инсульте, не могут служить доказательством хорошего самочувствия политика. Как пояснил невролог и руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров в беседе с Наука Mail , фотоснимки способны вызвать лишь смутные подозрения, тогда как реальные последствия инсульта легко остаются «за кадром».

Что можно заметить снаружи

По словам Комарова, отдельные неврологические проблемы действительно отражаются на облике и движениях. Насторожить должны асимметрия лица, сбои речи, односторонние двигательные расстройства и нарушения координации. Например, насторожить должны: нарушение речи, односторонние нарушения движения или координации, перекос лица. В совокупности это внешние признаки.

Но такие симптомы вовсе не обязательно означают инсульт — они встречаются и при других болезнях нервной системы. Установить причину по фотографии нельзя. Не помогут и изменения веса или внешности: понять, перенес ли человек инсульт или кровоизлияние, по ним невозможно. Комаров подчеркнул, что делать выводы сложно, ведь на облик влияет множество факторов.

А если внешне все в порядке

Невролог подтвердил: после нарушения мозгового кровообращения человек порой выглядит здоровым. Такое бывает при небольшом инсульте или своевременном восстановлении кровотока при закупорке сосуда. При этом часть последствий на снимках незаметна — например, нарушения чувствительности, координации и речи.

Для точной диагностики нужны опрос пациента, очный осмотр, неврологическое обследование и нейровизуализация, включая МРТ. Фотографии способны лишь вызвать подозрение, но не подтвердить и не исключить инсульт. Судить о здоровье конкретного человека только по опубликованным кадрам некорректно.