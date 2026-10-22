Дачники Подмосковья бросились закрывать сезон

К концу лета жители Подмосковья активнее взялись за дачные участки. Спрос на услуги по благоустройству сада и участка в августе оказался на 31% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает REGIONS.

Одно из самых заметных направлений — обустройство территории. Интерес к устройству дорожного покрытия вырос на 16% за месяц, к подготовке основания под него — на 6%. Укладкой тротуарной плитки пользователи интересовались на 8% чаще. Такие работы позволяют закрыть крупные задачи до устойчивых холодов и сезона осадков.

Вырос интерес и к ремонту конструкций. Покраску заборов искали на 17% чаще, чем в июле. Спрос на ремонт ворот увеличился на 9%, навесов — на 4%. Чаще интересовались и земляными работами: ручные работы искали на 13% чаще, дискование почвы — на 5%. В конце сезона это востребовано как при благоустройстве, так и при подготовке участка к будущим посадкам.

Еще одна часть сезонных работ — уход за деревьями. Спрос на измельчение веток вырос на 13%, на корчевание пней — на 12%, на валку деревьев с корнем — на 8%, на формирование кроны — на 4%. Для крупных задач дачники все чаще ищут строительную технику. Интерес к экскаваторам с наработкой вырос на 30% год к году, к каткам, виброплитам и автобетоносмесителям — на 9%, к грузовикам — на 9%.

Финал дачного сезона превратился в настоящую гонку с погодой. И чем раньше закрыты основные задачи, тем спокойнее будет зимовать участок.

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