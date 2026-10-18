Гормон стресса не помешает: популярный напиток связали с замедлением старения

Любители кофе и фруктов могут стареть медленнее на клеточном уровне. Испанские ученые выяснили: активное потребление полифенолов — растительных соединений из этих продуктов — связано с меньшим риском укорочения теломер, одного из маркеров старения клеток. Результаты опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

В исследовании проанализировали данные 1665 человек старше 55 лет. Специалисты сопоставили их рацион с длиной теломер — защитных участков на концах хромосом, которые оберегают генетическую информацию от потери при копировании. После примерно 50 делений теломеры становятся слишком короткими, и клетка перестает делиться — это и есть клеточное старение.

Участников разбили на группы по количеству полифенолов в питании. У тех, кто потреблял их больше всего, риск укорочения теломер оказался на 49% ниже, чем у людей с минимальным потреблением. Похожую закономерность выявили и для флавоноидов — одной из групп полифенолов. Среди продуктов, связанных с меньшим риском, выделялись кофе и фрукты. Правда, связь прослеживалась у участников младше 64 лет, а у более старших ее не обнаружили.

Полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ученые предполагают, что они защищают клетки от окислительного стресса и воспаления, которые связывают с повреждением клеточных структур.

Впрочем, исследование фиксирует статистическую связь, а не доказывает, что кофе и фрукты напрямую замедляют старение. Как отметили авторы, на длину теломер влияют и другие особенности образа жизни и здоровья, так что увеличение потребления этих продуктов не гарантирует продления молодости клеток.