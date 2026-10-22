Родные дети сдали мать-убийцу: новые подробности расправы над приемным мальчиком в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга, забившая до смерти шестилетнего приемного сына, отбывает наказание в исправительной колонии № 50 в Юрге. Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы, ее супруг получил девять лет и десять месяцев. Обжаловать приговор супругам не удалось. О том, как складывается судьба осужденной, Ural.kp.ru рассказала ее мать.

Трагедия разыгралась в 2018 году. Супруги взяли под опеку двух братьев из детского дома Нижнего Тагила, а летом того же года шестилетний мальчик погиб. Позже эксгумация тела выявила признаки систематических избиений — на черепе ребенка обнаружили следы сильных ударов.

Приемные родители вину не признавали до последнего. Женщина настаивала на своей версии: мальчик якобы поскользнулся на плитке в ванной и ударился головой о порог. После гибели ребенка органы опеки забрали из семьи его брата и еще одну приемную девочку.

Следователи отмечали, что супруги с самого начала давали разные показания — единой версии случившегося у них не было. Тогда на допрос вызвали всех, кто находился в квартире в ту ночь: родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятных показаний, оставались двое родных сыновей. Именно их свидетельства помогли восстановить картину.

Суд приговорил мужчину к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы, его жену — к девяти годам колонии. Обжаловать приговор не удалось.

По словам матери осужденной, мужчина умер в сентябре 2024 года в возрасте 52 лет. Ее дочь продолжает отбывать наказание в Юрге. Дома ее ждут двое сыновей: старший уже работает, младшему 15 лет. Сейчас они живут с бабушкой, которая вместе с родственниками навещает осужденную.