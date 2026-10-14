В Москве откроется выставка InterCHARM 2026

С 14 по 17 октября в Москве в «Крокус Экспо» будет проходить InterCHARM 2026 — крупнейшая выставка индустрии красоты России и СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В мероприятии примут участие производители, бренды, дистрибуторы и ретейл. Оно позволит им увидеть новинки, найти партнеров и развивать бизнес. В 2026 году к выставке присоединятся более 1,7 тыс. компаний свыше чем из 30 стран. Она соберет более 600 международных участников и будет развивать новые направления CleanCHARM и PetCHARM.

Деловая программа InterCHARM охватит весь путь развития бизнеса — от анализа beauty-рынка и поиска перспективной ниши до создания продукта, выбора ингредиентов и упаковки, продвижения и выхода в ритейл. В особом внимании будут новые каналы продаж, СТМ и контрактное производство, а также перспективы рынка бытовой химии.

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