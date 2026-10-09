«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

Среди победителей — Влад Молоков, студент колледжа ВГУЮ, ставший инициатором молодежного клуба при Никольском соборе Наро-Фоминска. Школьницы Александра Бывшева и Маргарита Залевская также вошли в число лидеров: Александра разработала проект по обучению пожилых людей цифровой грамотности, а Маргарита активно участвует в работе школьного отряда волонтеров «Благо твори». Четвертым победителем стал Артем Мунтанион, который уже отслужил в армии и сейчас работает, но волонтерство не забросил — занимается формированием команд в Апрелевке и Селятине.



На конкурсе участники не только презентовали свои идеи, но и отвечали на непростые вопросы жюри. По словам самих активистов, их вовлеченность в волонтерство идет от сердца. Все четверо продемонстрировали готовность и дальше развивать движение. Впереди у них — региональный этап, где вновь потребуется подтвердить свой опыт и лидерские качества.