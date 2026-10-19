Раскрыта привычка россиян, которая губит овощи за считаные дни

Шеф-повара Мосин и Макиенко предостерегли от хранения овощей в пакетиках

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Многие кузбассовцы, вернувшись из магазина, просто отправляют овощи в холодильник в той же полиэтиленовой упаковке — и совершают ошибку, из-за которой продукты портятся быстрее. О том, какие привычки сокращают срок хранения, журналисту VSE42.RU рассказали шеф-повара кулинарного портала «КУХНЯ.РФ» Григорий Мосин и Юлия Макиенко.

Главная проблема — конденсат: внутри закрытого пакета скапливается влага, создающая условия для развития гнили. Поэтому овощам важно обеспечить подходящие условия и не допускать скопления лишней влаги. Капусту, например, лучше держать в холодильнике завернутой в бумагу или упакованной так, чтобы внутри не собирался конденсат. Разрезанный кочан шеф-повара советуют закрыть пищевой пленкой или убрать в контейнер.

Свои правила есть и для моркови со свеклой. Одна из ошибок — мыть корнеплоды перед тем, как убрать их в погреб или холодильник: оставшаяся на поверхности вода способствует гниению. Вредит и закрытая тара без вентиляции. Не стоит держать эти овощи рядом с яблоками и грушами — те выделяют этилен, ускоряющий созревание и влияющий на сохранность соседей. Очищать корнеплоды от земли нужно только перед готовкой, а в холодильнике держать их лучше в специальных пакетах с перфорацией, подытожили эксперты.

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