Огуречный конвейер даже в холодное лето: назван гибрид, который спасает дачников Подмосковья

Октябрь закрывает огуречный сезон, но опытные дачники уже думают о следующем годе. Нынешнее лето в Подмосковье теплом не баловало, а ночи порой выдавались почти ледяными, так что выбор правильного гибрида перестает быть прихотью и становится залогом урожая. Многие огородники, намучившись с теплолюбивыми сортами, находят спасение в легендарном «Апрельском F1»: на практике он превращает несколько плетей в настоящий конвейер зеленцов, почти не завися от погоды и насекомых-опылителей. Подробности об этом собрал REGIONS .

Ни пчел, ни ожидания

Гибрид ценят за скороспелость: первые огурцы снимают уже через 45–50 дней после всходов. Главное же — он партенокарпический, то есть завязи формируются сами, без мужских цветков и насекомых. Это делает его идеальным для теплиц, под пленкой и даже на закрытом балконе, где пчелы — редкие гости. Зеленцы вырастают крупными, до 25 см и 250 граммов, плодоношение дружное и долгое, а урожайность достигает 24 кг с квадратного метра.

Дачники ценят гибрид за универсальность: огурцы хрустящие, с тонкой кожицей, без горечи, хороши и в свежих салатах, и на столе. С ними всегда найдется что подать к обеду.

Меньше хлопот

«Апрельский F1» — находка для тех, кто не готов проводить на грядках все свободное время. Помимо независимости от пчел, он устойчив к основным огуречным болезням. Ухаживать за растениями, конечно, нужно, но риск потерять урожай из-за первой же погодной неприятности заметно ниже.

Проверенный способ собрать максимум — простые правила. Поливайте теплой водой: огурцы любят влагу, но перелив в холодную погоду губителен, а пересыхания почвы допускать нельзя. Снимайте созревшие зеленцы регулярно: чем чаще сбор, тем больше сил растение тратит на новые завязи.

Хитрость для холодного лета

Урал или Подмосковье — неважно, капризной погода бывает везде. Прохладу сверху «Апрельский F1» переносит, а вот холодная почва для корней — серьезный стресс. Перед высадкой рассады дождитесь полного прогрева грунта, а после укройте землю слоем сухой мульчи: она сгладит перепады температуры и замедлит испарение влаги. В затяжную пасмурную погоду не пытайтесь «подбодрить» огурцы лишним поливом — если земля еще влажная, очередное ведро воды принесет скорее проблемы, чем пользу.

Один минус

Классическим корнишоном гибрид не назовешь: плоды крупные. Тем, кто растит огурцы ради баночек с миниатюрными зеленцами, лучше присмотреться к другому варианту. Зато для салатов и свежего стола это один из самых понятных и надежных выборов.