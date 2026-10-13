Около 1,8 миллиона машин: эксперт Андрей Тумкин раскрыл масштабы импорта авто из КНР

Классифайд «Авито Авто» начал тестирование нового функционала сервиса «Автотека», позволяющего проверять историю эксплуатации автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа. На стартовом этапе пилотный проект охватил транспортные средства из Китая — как машин китайских марок, так и моделей мировых брендов, импортированных из КНР. Отчеты формируются по VIN-номеру на основе информации Страхового бюро и Управления дорожного движения Китая, а также сведений о машинах, уже ввезенных в РФ. В перспективе географию поставщиков данных планируется расширить. Об этом информирует агентство РИА Новости .

Проверка истории машин из КНР по государственным базам

Новый пилотный проект «Автотеки» нацелен на получение достоверных сведений об автомобилях до их пересечения границы или на этапе перепродажи в России. Формирование отчетов осуществляется по идентификационному номеру (VIN).

Данные поступают из официальных источников, включая Страховое бюро и Управление дорожного движения Китая. Это позволяет покупателям увидеть сведения о реальном пробеге, участии в авариях и пройденных техосмотрах на территории КНР.

Статистика импорта и перепродаж подержанных авто из Поднебесной

По данным «Авито Авто», начиная с 2022 года в Россию было ввезено около 1,8 миллиона автомобилей китайского производства, включая модели как местных, так и международно признанных концернов.

По мере естественного обновления автопарка эти машины начинают активно выходить на вторичный рынок: к настоящему моменту порядка 20% автомобилей, импортированных в период 2022–2023 годов, уже успешно сменили первых владельцев в РФ.

Повышение прозрачности и планы по расширению географии

Руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин отметил, что главная цель проекта — повышение прозрачности и безопасности сделок с пробегом в условиях кардинальной трансформации структуры российского авторынка.

Накопление массивов данных о прошлом машин призвано уберечь покупателей от скрытых дефектов и скрученных пробегов. В дальнейшем компания планирует подключить к системе проверки базы данных поставщиков и автоинспекций из других популярных стран-импортеров.