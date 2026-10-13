Около 1,8 миллиона машин: эксперт Андрей Тумкин раскрыл масштабы импорта авто из КНР
РИА Новости: запущена онлайн-проверку по VIN для владельцев автомобиля из КНР
Классифайд «Авито Авто» начал тестирование нового функционала сервиса «Автотека», позволяющего проверять историю эксплуатации автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа. На стартовом этапе пилотный проект охватил транспортные средства из Китая — как машин китайских марок, так и моделей мировых брендов, импортированных из КНР. Отчеты формируются по VIN-номеру на основе информации Страхового бюро и Управления дорожного движения Китая, а также сведений о машинах, уже ввезенных в РФ. В перспективе географию поставщиков данных планируется расширить. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Проверка истории машин из КНР по государственным базам
Новый пилотный проект «Автотеки» нацелен на получение достоверных сведений об автомобилях до их пересечения границы или на этапе перепродажи в России. Формирование отчетов осуществляется по идентификационному номеру (VIN).
Данные поступают из официальных источников, включая Страховое бюро и Управление дорожного движения Китая. Это позволяет покупателям увидеть сведения о реальном пробеге, участии в авариях и пройденных техосмотрах на территории КНР.
Статистика импорта и перепродаж подержанных авто из Поднебесной
По данным «Авито Авто», начиная с 2022 года в Россию было ввезено около 1,8 миллиона автомобилей китайского производства, включая модели как местных, так и международно признанных концернов.
По мере естественного обновления автопарка эти машины начинают активно выходить на вторичный рынок: к настоящему моменту порядка 20% автомобилей, импортированных в период 2022–2023 годов, уже успешно сменили первых владельцев в РФ.
Повышение прозрачности и планы по расширению географии
Руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин отметил, что главная цель проекта — повышение прозрачности и безопасности сделок с пробегом в условиях кардинальной трансформации структуры российского авторынка.
Накопление массивов данных о прошлом машин призвано уберечь покупателей от скрытых дефектов и скрученных пробегов. В дальнейшем компания планирует подключить к системе проверки базы данных поставщиков и автоинспекций из других популярных стран-импортеров.