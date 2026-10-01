«Пенсия по QR-коду». Минтруд разрешил использовать MAX вместо паспорта

Минтруд России подготовил проект постановления, позволяющий пенсионерам предъявлять цифровое удостоверение в мессенджере MAX при получении пенсии в отделениях «Почты России» наравне с паспортом. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, передает пресс-служба ведомства.

Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов. Как пояснил Пудов, в настоящее время предлагается решение, которое позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях почты или почтальоном. После его реализации не обязательно будет держать паспорт под рукой, подчеркнул замминистра.

Он отметил, что телефон уже давно стал для пенсионеров ежедневным помощником, а не просто средством связи. Пожилые люди могут получать льготы и скидки без бумажных документов — достаточно показать QR-код в MAX.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября некоторым категориям россиян повысят пенсии.