Автовокзал и перевозки под угрозой изъятия: прокуратура потребовала забрать активы группировки

«Ъ»: в Ивановской области арестовали активы группировки на ₽6 млрд

Общество

В Ивановской области по иску региональной прокуратуры арестованы активы, связанные с группировкой вора в законе Рубена Косяна, известного как Ивановский. Их стоимость оценивается более чем в ₽6 млрд, сообщает«Коммерсантъ».

Под контроль группировки попали компании и недвижимость

По данным издания, участники криминального объединения, действовавшего с 1990-х годов, могли легализовать преступные доходы через бизнес. Под их контролем оказались около шести десятков компаний, сотни объектов недвижимости и автомобили.

Также группировке приписывается контроль над крупным инвестиционным проектом в сфере лесодобычи и пассажирскими автоперевозками в Ивановской области, включая центральный автовокзал региона.

Прокуратура требует передать активы государству

Обеспечительные меры по иску прокурора Ивановской области Андрея Жугина принял Ивановский районный суд. Надзорное ведомство требует признать участников криминального объединения и связанных с ним деловых партнеров экстремистами, а принадлежащие им активы обратить в доход государства.

Само судебное разбирательство, по данным «Коммерсанта», планируется провести в закрытом режиме. Безопасность участников процесса будут обеспечивать сотрудники полиции и ФСБ.

Криминальное объединение выявили сотрудники УФСБ

В основу иска легли результаты оперативных мероприятий регионального управления ФСБ и проверок прокуратуры. В ходе работы правоохранители выявили криминальное объединение, получившее название «Ивановские».

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