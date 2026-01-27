Олаф, Гена и Present perfect: в школе Реутова учитель придумала, как разговорить даже самых стеснительных

В школе № 6 подмосковного Реутова английский язык преподает не только педагог, но и Карлсон, Олаф и Крокодил Гена, сообщает REGIONS .

Учительница Алла Макухина превратила знакомых каждому ребенку персонажей в главных помощников для освоения иностранного языка. Ее авторская методика, рожденная в период пандемийных ограничений, доказала свою практическую эффективность и стала любимой частью учебного процесса для учеников разных возрастов.

Идея перевоплощения пришла во время вынужденного дистанционного обучения. Чтобы разрядить обстановку и создать ощущение праздника для детей, лишенных обычного общения, педагог самостоятельно создала первые костюмы. Результат превзошел ожидания: вовлеченность и интерес учеников резко возросли. Сейчас коллекция образов, которые учительница регулярно обновляет, стала неотъемлемой частью ее работы.

Методика построена на полном погружении. Дети общаются с героем, выполняют его задания, вместе делают зарядку или обсуждают тему урока. Как отмечает Макухина, в такой игровой форме даже самые стеснительные ученики начинают активно говорить на английском, часто превосходя свою обычную активность. Практика живого общения в конкретной, увлекательной ситуации выходит на первый план, отодвигая учебник на второй.

«Меня в этом образе очень сложно узнать. Дети полностью погружаются в игру: с удовольствием делают зарядку на английском, отвечают на его вопросы и общаются с ним даже активнее, чем обычно между собой или с учителем», — добавила педагог.

Костюмированные уроки имеют четкую практическую привязку к программе. Например, при изучении темы «Внешность» в пятом классе, оживший персонаж становится идеальным объектом для описания. В младших классах с помощью мультяшных гостей проходят счет, названия времен года или праздничную лексику. Этот подход превращает абстрактные темы в конкретный и веселый опыт.

Креативная инициатива реутовской учительницы демонстрирует, как педагогическое новаторство и личный энтузиазм могут решить одну из главных задач в образовании — поддержание устойчивой мотивации. Когда на урок «прилетает» Карлсон с пропеллером, изучение английского перестает быть рутиной и превращается в ожидаемое событие, где язык становится средством для настоящей игры.

Ранее сообщалось, что в России предложили вернуть бесплатное образование для будущих врачей и учителей.