«Надо готовить бесплатно». Сергей Миронов требует вернуть бесплатное образование для будущих врачей и учителей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой о возврате к бесплатному высшему образованию по некоторым специальностям. В День российского студенчества политик заявил, что страна остро нуждается в бесплатной подготовке будущих педагогов, врачей, инженеров и IT-специалистов. Об этом сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно», — подчеркнул Миронов.

Глава думской фракции также обратил внимание на финансовые трудности учащихся, отметив, что государственная поддержка студентов должна быть усилена. Он напомнил, что его партия последовательно выступает за повышение стипендий до уровня прожиточного минимума.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил компенсировать россиянам чрезмерные траты на лекарства.