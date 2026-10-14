Подпись Абрамовой: в Удмуртии окончательно утвердили пятилетний мораторий на электронные сигареты

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова подписала региональный закон, полностью запрещающий розничную торговлю электронными системами доставки никотина (ЭСДН) и жидкостями к ним. Ограничения касаются как никотиносодержащих, так и безникотиновых устройств и смесей. Закон принят в рамках законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и будет действовать в течение пяти лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Об этом информирует информационное агентство РИА Новости .

Правовые основания и нормативная база регионального запрета

Региональный закон принят в соответствии с новыми федеральными полномочиями, предоставившими субъектам Российской Федерации право устанавливать ограничения на розничную реализацию электронных сигарет.

Нормативный акт опирается на положения базового федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Сроки действия моратория и категории запрещенных товаров

Запрет официально вступает в силу с 1 марта 2027 года и устанавливается на пятилетний период — до 1 марта 2032 года.

Под полный запрет на территории Удмуртии подпадает розничная продажа любых электронных систем доставки никотина, а также всех типов жидкостей и картриджей независимо от наличия в их составе никотина.

Причины принятия мер и защита здоровья молодежи

Главной причиной введения жестких ограничений парламентарии и исполнительные власти республики назвали стремительное распространение вейпинга среди подростков и молодежи.

По данным медицинских специалистов, регулярное использование устройств доставки никотина наносит существенный вред сердечно-сосудистой и дыхательной системам растущего организма.