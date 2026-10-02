Деньги Малофеева в США стали причиной нового расследования

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по заявлению бизнесмена Константина Малофеева о присвоении денежных средств, находившихся на его счетах в американских банках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По данным ведомства, денежные средства были арестованы по решению американских властей, после чего, как утверждается в СК, использованы для финансирования ВСУ.

Следствие изучает обстоятельства использования средств

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Расследование касается обстоятельств ареста денежных средств Малофеева на счетах в США и их дальнейшего использования.

В ведомстве продолжают изучать детали произошедшего и устанавливать все обстоятельства дела.