Опасные игры в TikTok: как вражеская пропаганда вербует детей с 10 лет

КП: ВСУ платят 1500 долларов за фейки о России подросткам в соцсетях

Общество

Центры информационно-психологических операций и заграничные интернет-структуры активизировали работу с российской аудиторией в возрасте от 10 до 14 лет, задействуя их в флешмобах и дезинформационных акциях в соцсетях. Для привлечения подростков используются виртуальные биткоин-выплаты и алгоритмы массового продвижения роликов в TikTok и Telegram. Специалисты по информационной безопасности и правоохранительные органы предупреждают, что участием в подобных акциях несовершеннолетние подпадают под ответственность за дискредитацию ВС РФ и содействие экстремизму. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Детали информационных операций и методы противодействия

  • Механика привлечения: использование ИИ-контента, скрытых метафор (флешмобы про «поиски свободы»), таргетинг на подростков 10–14 лет и прямые выплаты в криптовалюте (до 1500 долларов).
  • Случаи дезинформационных акций:
    • Запуск несанкционированных перформансов через сетку анонимных аккаунтов (удаляемых за несколько дней до акций);
    • Распространение фейковых материалов о гуманитарной обстановке в прифронтовых населенных пунктах Херсонской области (город Алешки).
  • Гуманитарная обстановка в Алешках: ВСУ блокируют логистические пути («Дорога смерти» Алешки — Раденск) ударными FPV-дронами, препятствуя доставке продуктов и эвакуации гражданских. Российские военные и волонтеры периодически проставляют гуманитарную помощь по бездорожью.
  • Правовой аспект: уголовная ответственность за содействие терроризму и участие в массовых беспорядках наступает с 14 лет; до 16 лет ответственность за действия детей несут родители (ст. 5.35 КоАП РФ). За распространение фейков и дискредитацию ВС РФ предусмотрены штрафы от 30 тыс. рублей и уголовное наказание.
  • Меры противодействия: мониторинг сети, оперативная блокировка сообществ через жалобы администрациям платформ, проведение разъяснительной работы и публикация опровергающего контента.

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