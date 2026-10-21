Опасные игры в TikTok: как вражеская пропаганда вербует детей с 10 лет

Центры информационно-психологических операций и заграничные интернет-структуры активизировали работу с российской аудиторией в возрасте от 10 до 14 лет, задействуя их в флешмобах и дезинформационных акциях в соцсетях. Для привлечения подростков используются виртуальные биткоин-выплаты и алгоритмы массового продвижения роликов в TikTok и Telegram. Специалисты по информационной безопасности и правоохранительные органы предупреждают, что участием в подобных акциях несовершеннолетние подпадают под ответственность за дискредитацию ВС РФ и содействие экстремизму. Об этом сообщает Комсомольская правда.