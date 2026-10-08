Воспитателя отправили в СИЗО за жестокое избиение детей

Воспитателя из лагеря в Сызрани отправили в СИЗО за избиение детей с аутизмом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Суд в Самарской области заключил под стражу на два месяца сотрудника детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани, обвиняемого в истязании несовершеннолетних. Поводом стало видео, разлетевшееся по соцсетям: на кадрах воспитатель бьет двоих детей тапком, а затем рукой. По данным местных властей, пострадавшие — два брата с расстройством аутистического спектра, пишет РЕН ТВ.

О мере пресечения сообщили в пресс-службе Следственного комитета 8 октября. Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании.

Уголовное дело возбудили сразу после публикации записи и первичной проверки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в оздоровительном учреждении.

Ранее, 7 октября, стало известно о задержании 20-летнего вожатого, избивавшего воспитанников. По версии следствия, молодой человек неоднократно применял силу к детям, работая воспитателем в лагере летом 2026 года.

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