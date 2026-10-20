Невидимые враги в спальне: найдены три неочевидных источника плохого сна

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Спальня — место, где тело восстанавливается после долгого дня. Пыль на полках и грязь на полу мы замечаем, а вот микроскопические частицы, оседающие в вещах, с которыми соприкасаемся каждую ночь, остаются вне поля зрения. Именно они исподволь подтачивают самочувствие. REGIONS разобрался, какие привычные предметы в спальне способны испортить отдых и как вернуть сну легкость.

Подушка

Треть жизни мы проводим на подушке, и она принимает на себя всю нагрузку. Постепенно наполнитель впитывает частички кожи, пот и пыль — получается идеальная среда для пылевых клещей.

Пора обновлять, если подушка стала плоской, бугристой или перестала поддерживать шею. Утренняя тяжесть в голове и боль в шее тоже намекают на старую набивку, как и частые насморки с чиханием. Пуховые и качественные синтетические изделия стирают в горячей воде раз в полгода, но после 2–3 лет лучше не экономить и купить новое: здоровье дороже.

Матрас

Основа сна за годы накапливает органику: исследования подтверждают, что в нем размножаются бактерии и микроорганизмы. Менять пора, если он «промялся» или покрылся ямками и больше не держит позвоночник. Врачи называют срок в 7–10 лет — золотой стандарт гигиены. Продлить жизнь поможет плотный наматрасник, создающий барьер для влаги и пыли.

Ароматизаторы

Запах лаванды или свежести кажется уютным, но многие аромапалочки, диффузоры и дешевые свечи при горении выбрасывают в воздух микрочастицы и летучие вещества. У людей с чувствительным дыханием, аллергиков и астматиков это вызывает раздражение слизистых и головную боль.

Вместо химии лучше держать в комнате живые цветы или натуральные эфирные масла — умеренно. А лучший аромат для спальни — свежий воздух: проветривайте даже в прохладу. Если любите свечи, берите из натурального воска, а не парафиновые.

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