Без государственного траура: в Пхеньяне не подтверждают кому Ким Чен Ына
The Sun: в соцсетях заявили об экстренной госпитализации Ким Чен Ына
Британский таблоид The Sun растиражировал неофициальные сообщения из социальных сетей о госпитализации лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно авторам фейка, диктатор перенес тяжелое кровоизлияние в мозг, впал в кому и был экстренно перевезен в больницу Пекинского объединенного медицинского колледжа. Власти КНДР и Китая информацию полностью игнорируют, медицинские подтверждения отсутствуют.
Детали фейка и хронология публичности
- Суть слухов: сообщение о кровоизлиянии в мозг, коме и госпитализации Ким Чен Ына в Пекине. Источником стали публикации оппозиционных китайских активистов в соцсетях.
- Отсутствие доказательств: официальные ведомства КНДР и КНР не делали заявлений. Государственные СМИ Пхеньяна работают в обычном режиме, признаков траура в стране нет.
- Публичная активность: последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 октября на выставке в музее обороны в Пхеньяне. Фотоотчет был опубликован ЦТАК 13 октября.
- Контекст: подобные вбросы о «смерти или коме» Ким Чен Ына регулярно появляются во время его временного отсутствия в медиаполе (аналогичные фейки запускались в 2020 году).