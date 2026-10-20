Без государственного траура: в Пхеньяне не подтверждают кому Ким Чен Ына

The Sun: в соцсетях заявили об экстренной госпитализации Ким Чен Ына

Общество

Британский таблоид The Sun растиражировал неофициальные сообщения из социальных сетей о госпитализации лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно авторам фейка, диктатор перенес тяжелое кровоизлияние в мозг, впал в кому и был экстренно перевезен в больницу Пекинского объединенного медицинского колледжа. Власти КНДР и Китая информацию полностью игнорируют, медицинские подтверждения отсутствуют.

Детали фейка и хронология публичности

  • Суть слухов: сообщение о кровоизлиянии в мозг, коме и госпитализации Ким Чен Ына в Пекине. Источником стали публикации оппозиционных китайских активистов в соцсетях.
  • Отсутствие доказательств: официальные ведомства КНДР и КНР не делали заявлений. Государственные СМИ Пхеньяна работают в обычном режиме, признаков траура в стране нет.
  • Публичная активность: последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 октября на выставке в музее обороны в Пхеньяне. Фотоотчет был опубликован ЦТАК 13 октября.
  • Контекст: подобные вбросы о «смерти или коме» Ким Чен Ына регулярно появляются во время его временного отсутствия в медиаполе (аналогичные фейки запускались в 2020 году).

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