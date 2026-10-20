Без государственного траура: в Пхеньяне не подтверждают кому Ким Чен Ына

Суть слухов: сообщение о кровоизлиянии в мозг, коме и госпитализации Ким Чен Ына в Пекине. Источником стали публикации оппозиционных китайских активистов в соцсетях.

Отсутствие доказательств: официальные ведомства КНДР и КНР не делали заявлений. Государственные СМИ Пхеньяна работают в обычном режиме, признаков траура в стране нет.

Публичная активность: последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 октября на выставке в музее обороны в Пхеньяне. Фотоотчет был опубликован ЦТАК 13 октября.