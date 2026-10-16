Пропал в апреле 2026 года: кем оказался погибший, чьи останки спрятали в сумку у канала в Санкт-Петербурге
Установлена личность погибшего, чье расчлененное тело нашли на берегу Лиговского
Правоохранительные органы установили личность погибшего человека, чьи останки были обнаружены на берегу Лиговского канала вблизи проспекта Народного Ополчения. Им оказался одинокий местный житель, о загадочном исчезновении которого стало известно еще весной этого года. Из-за сильных гнилостных изменений экспертам потребовалось время на проведение комплексных экспертиз. Все подробности расследования страшной находки приводит издание Мойка78.
Находка на берегу канала: останки были спрятаны в сумку и пакеты
Криминалисты восстановили картину того, как злоумышленники попытались сокрыть следы жестокого преступления.
Тело погибшего мужчины было расчленено, после чего останки разложили по отдельным пакетам и упаковали в сумку, которую затем оставили на берегу Лиговского канала. Сильная степень разложения существенно затруднила первичную идентификацию.
Личность погибшего: числился в розыске с весны 2026 года
Следователям удалось найти зацепки и установить, кому именно принадлежали найденные останки.
Убитый являлся одиноким мужчиной. Официальное заявление об его исчезновении поступило еще в апреле 2026 года, после чего он числился пропавшим без вести. В настоящее время следственные органы продолжают установление всех обстоятельств гибели мужчины и лиц, причастных к совершению преступления.