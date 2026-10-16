Пропал в апреле 2026 года: кем оказался погибший, чьи останки спрятали в сумку у канала в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы установили личность погибшего человека, чьи останки были обнаружены на берегу Лиговского канала вблизи проспекта Народного Ополчения. Им оказался одинокий местный житель, о загадочном исчезновении которого стало известно еще весной этого года. Из-за сильных гнилостных изменений экспертам потребовалось время на проведение комплексных экспертиз. Все подробности расследования страшной находки приводит издание Мойка78 .

Находка на берегу канала: останки были спрятаны в сумку и пакеты

Криминалисты восстановили картину того, как злоумышленники попытались сокрыть следы жестокого преступления.

Тело погибшего мужчины было расчленено, после чего останки разложили по отдельным пакетам и упаковали в сумку, которую затем оставили на берегу Лиговского канала. Сильная степень разложения существенно затруднила первичную идентификацию.

Личность погибшего: числился в розыске с весны 2026 года

Следователям удалось найти зацепки и установить, кому именно принадлежали найденные останки.

Убитый являлся одиноким мужчиной. Официальное заявление об его исчезновении поступило еще в апреле 2026 года, после чего он числился пропавшим без вести. В настоящее время следственные органы продолжают установление всех обстоятельств гибели мужчины и лиц, причастных к совершению преступления.