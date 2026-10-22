Жертвами медведей стали 27 человек: в Сибири аномально затянулась спячка
РИА Новости: Красноярском крае затянулась спячка медведей, жители в опасности
В Красноярском крае установившаяся аномально теплая погода и отсутствие устойчивого снежного покрова мешают медведям улечься в спячку. По данным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона, климатические условия 2026 года вышли за рамки нормы. На фоне продолжающейся активности хищников ситуация с их выходом к населенным пунктам в Восточной Сибири остается крайне напряженной: за последние месяцы в результате нападений медведей погибли 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Климатический сбой и угроза нападения хищников
- Климатический фактор:
- Медведям для залегания в берлоги требуются устойчивые отрицательные температуры и сформировавшийся снежный покров;
- Потепление в начале октября сдвинуло естественные биологические ритмы диких животных.
- Статистика угроз для населения:
- В Восточной Сибири сохраняется критическая обстановка из-за регулярных выходов медведей к людям;
- В результате нападений хищников за последние месяцы погиб 27 человек.
- Официальные ведомства: Минприроды Красноярского края и Среднесибирское УГМС ведут мониторинг ситуации.