Жертвами медведей стали 27 человек: в Сибири аномально затянулась спячка

РИА Новости: Красноярском крае затянулась спячка медведей, жители в опасности

Общество

В Красноярском крае установившаяся аномально теплая погода и отсутствие устойчивого снежного покрова мешают медведям улечься в спячку. По данным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона, климатические условия 2026 года вышли за рамки нормы. На фоне продолжающейся активности хищников ситуация с их выходом к населенным пунктам в Восточной Сибири остается крайне напряженной: за последние месяцы в результате нападений медведей погибли 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Климатический сбой и угроза нападения хищников

  • Климатический фактор:
    • Медведям для залегания в берлоги требуются устойчивые отрицательные температуры и сформировавшийся снежный покров;
    • Потепление в начале октября сдвинуло естественные биологические ритмы диких животных.
  • Статистика угроз для населения:
    • В Восточной Сибири сохраняется критическая обстановка из-за регулярных выходов медведей к людям;
    • В результате нападений хищников за последние месяцы погиб 27 человек.
  • Официальные ведомства: Минприроды Красноярского края и Среднесибирское УГМС ведут мониторинг ситуации.

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