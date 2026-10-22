Жертвами медведей стали 27 человек: в Сибири аномально затянулась спячка

В Красноярском крае установившаяся аномально теплая погода и отсутствие устойчивого снежного покрова мешают медведям улечься в спячку. По данным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона, климатические условия 2026 года вышли за рамки нормы. На фоне продолжающейся активности хищников ситуация с их выходом к населенным пунктам в Восточной Сибири остается крайне напряженной: за последние месяцы в результате нападений медведей погибли 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости.