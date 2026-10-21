Правило «чет-нечет» в прошлом: губернатор Артамонов об отмене лимитов на АЗС

Правила «чет-нечет» в Липецкой области отменил губернатор Артамонов

Общество

Власти Липецкой области полностью сняли все ограничения на заправку автомобилей, которые действовали в регионе на протяжении почти четырех месяцев. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. С 21 октября отменяются топливные лимиты, запрет на запуск горючего в канистры, а также система «чет-нечет». При этом сети автозаправочных станций сохранили право самостоятельно регулировать объемы продаж на отдельных точках в зависимости от реальных запасов и графиков поставок. Об этом сообщает ТАСС.

Детали снятия ограничений на АЗС

  • Дата отмены: с 21 октября 2026 года.
  • Период действия ограничений: топливные лимиты и специальные правила вводились 24 июня 2026 года и действовали почти четыре месяца.
  • Ключевые изменения:
    • Отмена правила «чет-нечет» на автозаправках;
    • Снятие жестких лимитов на отпуск бензина в одни руки;
    • Снятие запрета на заправку топлива в канистры.
  • Полномочия сетей АЗС: заправочные станции могут самостоятельно регулировать объемы реализации горючего на конкретных точках с учетом фактических запасов и графиков подвоза.
  • Официальный источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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