Правило «чет-нечет» в прошлом: губернатор Артамонов об отмене лимитов на АЗС
Правила «чет-нечет» в Липецкой области отменил губернатор Артамонов
Власти Липецкой области полностью сняли все ограничения на заправку автомобилей, которые действовали в регионе на протяжении почти четырех месяцев. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. С 21 октября отменяются топливные лимиты, запрет на запуск горючего в канистры, а также система «чет-нечет». При этом сети автозаправочных станций сохранили право самостоятельно регулировать объемы продаж на отдельных точках в зависимости от реальных запасов и графиков поставок. Об этом сообщает ТАСС.
Детали снятия ограничений на АЗС
- Дата отмены: с 21 октября 2026 года.
- Период действия ограничений: топливные лимиты и специальные правила вводились 24 июня 2026 года и действовали почти четыре месяца.
- Ключевые изменения:
- Отмена правила «чет-нечет» на автозаправках;
- Снятие жестких лимитов на отпуск бензина в одни руки;
- Снятие запрета на заправку топлива в канистры.
- Полномочия сетей АЗС: заправочные станции могут самостоятельно регулировать объемы реализации горючего на конкретных точках с учетом фактических запасов и графиков подвоза.
- Официальный источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.