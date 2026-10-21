Правило «чет-нечет» в прошлом: губернатор Артамонов об отмене лимитов на АЗС

Власти Липецкой области полностью сняли все ограничения на заправку автомобилей, которые действовали в регионе на протяжении почти четырех месяцев. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. С 21 октября отменяются топливные лимиты, запрет на запуск горючего в канистры, а также система «чет-нечет». При этом сети автозаправочных станций сохранили право самостоятельно регулировать объемы продаж на отдельных точках в зависимости от реальных запасов и графиков поставок. Об этом сообщает ТАСС.