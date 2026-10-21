«Осенний марафон вирусов». За неделю в России выявили более 635 тысяч случаев ОРВИ

За неделю в России зарегистрировали 635 тыс. случаев ОРВИ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Согласно данным Роспотребнадзора, за неделю в стране зафиксировано больше 635 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

«В Российской Федерации <...> зарегистрировано свыше 635 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 96,6% циркулирующих вирусов относятся к негриппозной этиологии. Доля риновирусов составляет 45,1%, парагриппа — 19,8%. На вирусы гриппа приходится 3,4%.

Ранее врачи объяснили, что реально защищает от ОРВИ и гриппа.

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