«Осенний марафон вирусов». За неделю в России выявили более 635 тысяч случаев ОРВИ

Согласно данным Роспотребнадзора, за неделю в стране зафиксировано больше 635 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом информирует РИА Новости .

«В Российской Федерации <...> зарегистрировано свыше 635 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 96,6% циркулирующих вирусов относятся к негриппозной этиологии. Доля риновирусов составляет 45,1%, парагриппа — 19,8%. На вирусы гриппа приходится 3,4%.

Ранее врачи объяснили, что реально защищает от ОРВИ и гриппа.