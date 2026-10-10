Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

МВД объявило в розыск названого правнука Брежнева Антона Милаева

Общество

Фото: [Антон Милаев. Кадр программы «Пусть говорят». Архивное фото]

В России объявили в розыск Антона Милаева, которого называют правнуком бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Информация о нем появилась в базе Министерства внутренних дел, сообщает РИА Новости.

Согласно сведениям ведомства, Милаев разыскивается по статье Уголовного кодекса России. При этом конкретная статья, по которой ведется розыск, в опубликованной записи не указана.

Журналисты РИА Новости ознакомились с базой МВД и установили, что содержащиеся в ней персональные данные совпадают с данными Антона Милаева. Других подробностей о причинах розыска в открытой информации нет.

В частности, пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела разыскивается мужчина, какие обстоятельства послужили основанием для объявления в розыск и какой процессуальный статус он имеет.

Антон Милаев известен как названый правнук Леонида Брежнева. Его дед — советский цирковой артист Евгений Милаев, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.

Евгений Милаев был женат на Галине Брежневой, дочери генерального секретаря ЦК КПСС. Для артиста этот брак стал третьим.

Таким образом, родственная связь Антона Милаева с семьей бывшего советского руководителя возникла через брак его деда с дочерью Брежнева. Именно поэтому в публикациях мужчину называют названым правнуком генсека.

На данный момент МВД не раскрыло обстоятельства уголовного розыска. Сведения о предъявленных Антону Милаеву обвинениях или других процессуальных решениях в исходном сообщении отсутствуют.

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