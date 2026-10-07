Циклон приближается к Камчатке: туристические маршруты закрыли

«Вулканы Камчатки»: маршруты трех парков закрыли из-за циклона

Общество

На Камчатке временно закрыли несколько туристических маршрутов в природных парках из-за приближения циклона, который принесет дождь и сильный ветер. Ограничения коснулись парков «Налычево», «Южно-Камчатский» и «Вилючинский», сообщила пресс-служба природного парка «Вулканы Камчатки».

Ограничения продлятся до 8 октября

Маршруты в трех природных парках будут недоступны для туристов до 8 октября включительно.

Решение принято в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на полуострове.

На Камчатке ожидается сильный ветер

По прогнозам синоптиков, к берегам Камчатки приближается циклон. 7 октября в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 30 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями посещение ряда туристических маршрутов временно ограничили.

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