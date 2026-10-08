Лобода готова выступить перед россиянами: за концерт она запросила €200 тысяч

РИА Новости: Лобода готова выступить на частной вечеринке россиян за €200 тысяч

Общество

Украинская певица Светлана Лобода готова выступить на частной вечеринке за границей, даже если среди гостей будут граждане России. За выступление она рассчитывает получить €200 тыс., что составляет около 19 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение артистки.

Организаторам придется выполнить ряд условий

По данным источника, заказчиками мероприятия должны выступать резиденты той страны, где пройдет вечеринка.

Кроме того, организаторам необходимо оформить визы не только для Лободы, но и для всей ее команды.

Таким образом, участие россиян среди гостей само по себе не исключает возможность выступления певицы, однако проведение мероприятия должно соответствовать установленным ею условиям.

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