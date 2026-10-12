Часть самолетов уже отправилась дальше: что происходит с рейсами в Москву

Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял 23 самолета, которые направлялись в Москву, но не смогли прибыть в столичный регион из-за ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Часть самолетов уже вылетела в пункты назначения

После снятия ограничений некоторые лайнеры продолжили полеты в аэропорты назначения. Остальные готовились к отправлению. Отдельные авиакомпании приняли решение доставить пассажиров в Москву автобусами.

В терминале организовали дополнительное обслуживание путешественников. Им предоставляли горячее питание, питьевую воду и места для отдыха. Для пассажиров с маленькими детьми была доступна комната матери и ребенка. В аэропорту отметили, что скоплений людей не наблюдалось.

Ограничения затронули четыре аэропорта Москвы

Днем 9 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали во всех четырех аэропортах московского авиаузла: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Причиной стала угроза атак украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Ограничения повлияли на расписание авиарейсов и привели к перенаправлению самолетов в другие аэропорты.

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