Бесплатный санаторий для учителей: в России предложили новую меру поддержки

«Абзац»: право на санаторий предложили давать после 10–15 лет работы учителей

Общество

Российским учителям предложили предоставлять бесплатные путевки в санатории раз в два-три года. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, сообщает«Абзац».

Право на путевку предложили давать после 10–15 лет работы

По мнению Иванова, такая мера поддержки поможет педагогам восстанавливать здоровье и снижать риск профессионального выгорания.

Право на санаторное лечение предлагается предоставлять после 10–15 лет работы в школе. Для учителей, работающих в сложных условиях, этот срок, по предложению общественника, можно сократить.

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Педагогам, перенесшим тяжелые заболевания или входящим в группу риска, санаторное лечение предлагается сделать доступным независимо от продолжительности работы в школе.

Поездки, согласно инициативе, следует организовывать в проверенные санатории, где есть программы психологического восстановления, а также лечения заболеваний сердца, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Кроме стоимости путевки, предлагается оплачивать педагогам дорогу до санатория и обратно.

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