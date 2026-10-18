Рядом с нулем: насколько сильно похолодает в Подмосковье в ближайшие часы
ТАСС: ночь на 19 октября грозит побить осенний антирекорд в Москве
Столичный регион готовится к одной из самых холодных ночей за весь осенний сезон. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Москве опустится до +3…+5°C, а в Подмосковье столбики термометров могут упасть до критических +1°C. Падение температуры на базовой метеостанции ВДНХ способно побить показатели большинства осенних ночей и вплотную приблизиться к антирекорду сезона. Детали заморозков передает информационное агентство ТАСС.
Заморозки на ВДНХ: столица близка к антирекорду
Похолодание в Подмосковье и Москве принесет переменная облачность без осадков.
- Ночной прогноз: в пределах МКАД ожидается от +3 до +5°C, а в отдельных районах области — от +1 до +6°C.
- Хроника похолодания: абсолютным минимумом осени пока остается ночь на 4 октября, когда на опорной станции ВДНХ температура упала до +2,0°C.
- Рейтинг холодных ночей: до этого холодными лидерами считались 2 октября (+3,2°C) и 30 сентября (+4,7°C). Похожие заморозки фиксировались 29 сентября (+4,8°C) и 8 октября (+4,5°C).