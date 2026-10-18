Рядом с нулем: насколько сильно похолодает в Подмосковье в ближайшие часы

Столичный регион готовится к одной из самых холодных ночей за весь осенний сезон. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Москве опустится до +3…+5°C, а в Подмосковье столбики термометров могут упасть до критических +1°C. Падение температуры на базовой метеостанции ВДНХ способно побить показатели большинства осенних ночей и вплотную приблизиться к антирекорду сезона. Детали заморозков передает информационное агентство ТАСС.