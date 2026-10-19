Россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии

Квартира за ₽10 млн. и машина за ₽1,5 млн. требуют ремонтного запаса в ₽500–900 тыс. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, на срочный ремонт, эвакуатор или аварийную службу нужно держать под рукой ₽50–100 тыс. Эти деньги должны быть доступны в течение дня. Аварийный ремонт в квартире обойдется в ₽30–150 тыс, замена крупной техники — в ₽30–80 тыс. На ремонт средней сложности стоит отложить ₽150–300 тыс, которые можно найти за неделю. А за месяц может понадобиться еще ₽300–500 тыс. — на серьезный ремонт машины или квартиры. Не стоит забывать и о франшизе по страховке.

Ремонтный запас — это не то же самое, что финансовая подушка на случай потери работы. Хранить их можно вместе, но общая сумма должна покрывать оба сценария. Бахтин советует держать 30–40% запаса на накопительном счете с быстрым доступом, а остальное — на коротких вкладах с возможностью досрочного снятия. И еще один нюанс: цена квартиры не определяет стоимость ремонта. Прорыв трубы или замена стиральной машины обойдутся одинаково — независимо от того, сколько стоит жилье.

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