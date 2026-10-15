Синоптики спрогнозировали сильный дождь местами в Подмосковье 15 октября

Гидрометцентр: в Подмосковье в четверг похолодает до +5 градусов ночью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Облачная погода и дожди, местами сильные, ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 15 октября. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В столице днем воздух прогреется до +9…+11 градусов, а ночью температура опустится до +8. В Подмосковье днем ожидается от +7 до +12 градусов, ночью — до +5.

Ветер будет северным, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 752–755 мм ртутного столба.

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