В Нижегородской области объявили беспилотную опасность: куда звонить жителям

МЧС России: режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области

Общество

В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 14:20 по московскому времени, сообщило региональное Главное управление МЧС России.

Жителей призвали сохранять спокойствие

В экстренном ведомстве обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. При необходимости жителям рекомендовали звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Дополнительные подробности о введении режима в сообщении регионального управления МЧС не приводятся.

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