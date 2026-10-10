В Нижегородской области объявили беспилотную опасность: куда звонить жителям

В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 14:20 по московскому времени, сообщило региональное Главное управление МЧС России.

Жителей призвали сохранять спокойствие

В экстренном ведомстве обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. При необходимости жителям рекомендовали звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Дополнительные подробности о введении режима в сообщении регионального управления МЧС не приводятся.