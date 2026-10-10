В Нижегородской области объявили беспилотную опасность: куда звонить жителям
МЧС России: режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области
В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 14:20 по московскому времени, сообщило региональное Главное управление МЧС России.
Жителей призвали сохранять спокойствие
В экстренном ведомстве обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. При необходимости жителям рекомендовали звонить по единому номеру экстренных служб 112.
Дополнительные подробности о введении режима в сообщении регионального управления МЧС не приводятся.