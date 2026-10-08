Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»

Московская область вошла в топ-10 регионов по числу заявок на IV Всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», в общей сложности было подано более 2,7 тыс. заявок от педагогов из 75 регионов страны, в том числе 90 – от представителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие помогает выявить лучшие педагогические практики, современные технологии и методики гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения. Директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина подчеркнула, что это не просто конкурс, а школа гражданственности, где педагоги учат молодых людей мечтать о своей стране и действовать ради ее будущего.

Наиболее масштабной оказалась номинация «Моя педагогическая инициатива», там представлены более 2 тыс. работ. Это авторские практики, которые основаны на профессиональном опыте педагогов и направлены на формирование общероссийской гражданской идентичности. Почти 450 заявок поступило в номинацию «Воспитатель созидателя».

При подаче практики педагогам предлагалось соотнести проект с одной или несколькими из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, чаще всего это были патриотизм, гражданственность, историческую память и преемственность поколений, взаимопомощь и взаимоуважение.

«В этом году мы впервые встречаемся в Смоленске, Молодежной столице России, и это очень точное место для такого разговора. Ведь в центре каждой педагогической практики в конечном счете находится молодой человек и те возможности, которые мы вместе можем для него создать», – подчеркнул руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Работы проходят экспертную оценку, 13 октября станут известны имена 150 авторов лучших практик. Они получат приглашение на очный этап IV Всероссийских педагогических чтений. После этого педагогов примет Смоленск – Молодежная столица России 2026 года. На очной программе авторы представят свои разработки коллегам, обсудят возможности их применения в других образовательных организациях и смогут найти партнеров для дальнейшего развития своих инициатив.

Чтения являются частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи. Мероприятие действует в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.