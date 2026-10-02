Плесень и накипь: эксперт раскрыла правила чистки стиральной машины

Базовая уборка стиральной машины должна проводиться после каждой стирки или хотя бы раз в неделю. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, уплотнитель люка нужно протирать насухо после каждой стирки. Раз в две-три недели его стоит мыть губкой с гелем для посуды или жидким средством для стирки. Лоток для моющих средств необходимо вынуть, замочить на ночь в горячей воде со специальным чистящим средством, а затем промыть губкой или щеткой. Нишу для лотка тоже нужно регулярно протирать влажной тряпкой.

Сливной фильтр следует выкрутить против часовой стрелки, промыть под проточной водой и установить обратно. Перед этим под фильтр нужно поставить емкость или подложить тряпку — из насоса может вылиться оставшаяся вода.

Глубокую очистку с запуском пустого цикла и специальным средством рекомендуется проводить раз в один-два месяца. Оно удаляет известковый и мыльный налет, накипь и застарелые запахи.

Регулярная чистка помогает предотвратить появление плесени, которая может оседать на белье и вызывать аллергию или раздражение кожи.

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