Трамп ищет способ удешевить дизель: в США расширили продажу красного топлива

Власти США решили расширить продажу красного дизельного топлива, которое не облагается федеральным и штатными акцизами, применяемыми к горючему для автомобилей на дорогах общего пользования. Федеральный сбор с обычного дорожного дизеля составляет 24,4 цента за галлон, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики США.

Трамп разрешил шире использовать красный дизель

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет шире продавать красное дизельное топливо. Ранее его использование было в основном связано с сельскохозяйственной, строительной и другой специальной техникой.

Краситель нужен для того, чтобы отличать такое топливо от обычного при проверках на дорогах. При этом по своим характеристикам красный дизель от обычного не отличается.

По словам Трампа, расширение использования такого топлива должно помочь снизить цены и расходы участников цепочек поставок. Для фермеров экономия на одной заправке трактора может составлять около $100.

Федеральный акциз на дизель выше, чем на бензин

В Минэнерго США сообщили, что федеральный акциз на дорожное дизельное топливо составляет 24,4 цента за галлон и на 6 центов превышает сбор с бензина.

Покупатели красного дизеля, по оценке ведомства, экономят около 60 центов на галлоне. При этом цена такого топлива отдельно не публикуется.

Обычный дизель в США подорожал сильнее бензина на фоне роста спроса, в том числе со стороны Европы, Китая и Индии.

Трамп связал топливный кризис с Киевом

Накануне митинга в Небраске Трамп возложил ответственность за проблемы с топливом и недостаток нефтеперерабатывающих мощностей в США на Киев. Американский президент также раскритиковал ситуацию с закрытием нефтеперерабатывающих предприятий внутри страны.

По данным аналитиков, средняя стоимость дизельного топлива в США составляет около $6,3 за галлон. В сентябре цена достигала рекордного уровня, после чего немного снизилась.

США продают миллиарды галлонов дизеля в месяц

В стране ежемесячно реализуется около 4,5 млрд галлонов облагаемого налогами дизельного топлива. Еще примерно треть этого объема приходится на окрашенное топливо, предназначенное для сельского хозяйства и строительства.

Расширение продажи красного дизеля должно снизить налоговую нагрузку на часть потребителей и, по замыслу американских властей, помочь уменьшить стоимость топлива.