Осень ненадолго отступит: в Подмосковье температура поднимется до +16 градусов

Воскресенье, 11 октября, принесет жителям Московской области относительно теплую погоду. Температура воздуха днем достигнет +16 градусов, однако полностью обойтись без осадков не получится. В некоторых районах региона ожидаются небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По прогнозам метеорологов, в течение дня столбики термометров в Подмосковье будут показывать от +11 до +16 градусов. При этом погода окажется неоднородной: в одних районах облака будут ненадолго расходиться, в других сохранится преимущественно пасмурное небо.

Местами пройдут небольшие дожди. Сильных и продолжительных осадков синоптики в своем прогнозе не обозначили, поэтому существенного ухудшения погодных условий из-за дождя не ожидается.

Ночные температуры окажутся заметно ниже дневных. В отдельных районах Московской области воздух остынет до +3 градусов. Таким образом, разница между дневными и ночными показателями может быть довольно ощутимой.

Ветер ожидается южного и юго-западного направлений. Его скорость составит от 3 до 10 метров в секунду. В отличие от предыдущего дня, когда в регионе прогнозировалось усиление ветра до 17 м/с, воскресенье должно пройти без столь сильных порывов.

Атмосферное давление в столичном регионе будет находиться в пределах 745–746 мм ртутного столба.

В самой Москве температура днем составит от +13 до +15 градусов. Ночью воздух может остыть до +4 градусов. Погодные условия в столице будут схожими с областными: ожидается облачность с периодическими прояснениями.