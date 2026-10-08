«Скупают все — от туалетной бумаги до консервов»: жители юга США готовится к урагану

Жители Флориды и Миссисипи скупают товары из-за угрозы урагана

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Американцы массово скупают товары в магазинах из-за угрозы урагана, приближающегося к югу США, передает газета Daily Mail.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов в среду предупредил о формировании нового тропического шторма «Исаия», который к концу недели может усилиться до урагана.

«Опасения по поводу разрушительного шторма опустошили полки в городах вдоль побережья Мексиканского залива США, местные жители скупают все — от туалетной бумаги до воды и консервов», — сообщает издание.

Публикация сопровождается снимками из социальных сетей: в магазинах Флориды и Миссисипи товары на полках практически отсутствуют. На одном из фото мужчина доверху наполняет багажник автомобиля бутылками с питьевой водой. Резко возрос спрос на топливо — на заправках выстраиваются длинные очереди.

Метеорологи предполагают, что в четверг «Исаияс» пройдет севернее полуострова Юкатан, а в пятницу приблизится к северному побережью Мексиканского залива. Сильные ветры возможны на расстоянии до 75 километров от эпицентра. В ряде штатов, включая Флориду и Луизиану, с пятницы и в течение выходных выпадет от 76 до 152 миллиметров осадков, местами — свыше 250 миллиметров. В отдельных районах не исключены подтопления и выход рек из берегов.

Ранее сообщалось о том, что в магазинах Вашингтона вырос спрос на российский квас.

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