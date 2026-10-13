Бюджет российского города трещит по швам: депутаты обратились к правительству региона

Городской совет Новокузнецка 13 октября выступил с публичным обращением к властям региона. Повод более чем серьезный: дыра в городской казне на 2027 год достигла ₽38 млрд, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Финансовое управление подсчитало, что для нормальной работы города необходимо ₽50 млрд, а собственных поступлений наберется лишь ₽12 млрд. Депутаты просят дополнительную поддержку, иначе под ударом окажутся самые базовые вещи — от зарплат бюджетникам до отопительного сезона.

Ситуацию усугубляют судебные обязательства на ₽36 млрд. Против городской администрации в работе у приставов находится 120 решений. Муниципальный долг при этом практически уперся в законодательный потолок.

Откуда взялся провал? Депутаты указывают на несколько факторов: просевшие налоговые поступления, проблемы в угольной отрасли и подорожавшие коммунальные услуги.

В зоне риска, по мнению горсовета, оказался целый список критических направлений — выплаты бюджетникам, финансирование школ, работа общественного транспорта и подготовка к холодам. В обращении прямо говорится: сложившееся положение несет угрозу бесперебойной жизнедеятельности Новокузнецка.

Что просят депутаты? Увеличить поддержку из областной казны, пересмотреть схему распределения налоговых доходов и помочь с реструктуризацией накопленных долгов. Плюс дополнительное финансирование социальной сферы и городской инфраструктуры.

Отдельный аргумент — масштаб города. Новокузнецк входит в число крупнейших в Кузбассе, и от стабильности его экономики и социальной сферы зависит весь регион. Обращение принято 13 октября 2026 года.